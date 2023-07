Deputados retiram incentivos a montadoras no Nordeste; entenda impacto

Aprovado na noite dessa quinta-feira, 6, o texto da reforma tributária segue nas mãos dos deputados na Câmara para votação de destaques. E uma alteração realizada em um dos pontos retira incentivos fiscais a montadoras de veículos no Nordeste.

O Destaque de Bancada 27, proposto pelo PL (partido do ex-presidente Jair Bolsonaro), retirou do texto da reforma o artigo que prorrogava até 2032 o crédito presumido de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para as montadoras de veículos instaladas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, via Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

Fábrica chinesa prejudicada

O dispositivo previa que projetos industriais aprovados até o fim deste ano poderiam usufruir de benefícios tributários de PIS, Cofins e IPI até o fim de 2032. O benefício se aplicaria também a projetos que ampliassem ou reiniciassem a produção em plantas industriais inativas, aprovados até dezembro de 2025. O texto da reforma agora segue apreciação no Senado.

A inclusão do benefício na reforma foi um pedido feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sob comando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O artigo ganhou o apelido, nos bastidores da votação na Câmara dos Deputados, de "emenda Lula". Isso porque iria possibilitar que a montadora chinesa BYD, que se comprometeu em assumir a fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, usufruísse de benefícios fiscais até 2032

Votação apertada

A votação que suprimiu a proposta, conforme o PL queria, foi apertada. Eram necessários 308 votos para rejeitar o destaque, mas só foram obtidos 307. Conforme apurou o correspondente O POVO em Brasília, João Paulo Biage, a presença de deputados caiu bastante desde a votação em segundo turno.

Enquanto o quórum da votação do texto foi de 503, esse destaque teve 478 votos. Boa parte dos deputados está votando de forma remota, pelo Infoleg.

Após a votação dos destaques na Câmara, o texto final aprovado na Casa segue para discussão no Senado, que votará em dois turnos, sendo necessários 49 votos para aprovação. Se os senadores alterarem o texto, ele retorna para a Câmara.

Câmara aprova Reforma Tributária e votação segue para o Senado

