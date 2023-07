CNSeg comemora aprovação da tributária e diz que é 'momento histórico para o Brasil'

A Confederação Nacional das Seguradoras divulgou uma nota, nesta sexta-feira, 7, parabenizando a Câmara dos Deputados pela aprovação da reforma tributária. A entidade avaliou a medida como "um momento histórico para o Brasil".

Na nota, a entidade comemora a redução de 60% das alíquotas nos serviços de saúde e avalia que a proposta aprovada "reduzirá a complexidade do sistema tributário, aperfeiçoará o ambiente de negócios do País e fortalecerá as condições para o seu crescimento econômico sustentável".

Por fim, ressalta o benefício de "um modelo equilibrado que não onere os produtos e serviços do mercado segurador para o consumidor final". A confederação elogiou nominalmente o relator da proposta, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), além do governo federal pela aprovação.