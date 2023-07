CNI diz que aprovação da reforma tributária é conquista para País e quer celeridade no Senado

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) disse, em nota, que a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados é uma conquista para o País e quer celeridade na análise do processo no Senado. "Aguardada há mais de 30 anos, a modernização do sistema de tributos sobre o consumo permitirá ao contribuinte, cidadãos e empresários, pagar os seus impostos de forma mais racional e transparente, de acordo com regras claras e compatíveis com os melhores modelos utilizados mundo afora", diz nota divulgada pela entidade nesta sexta-feira.

O avanço da pauta no Senado é considerado "crucial" pela entidade, ressaltando que senadores devem manter "os pontos positivos da proposta aprovada pela Câmara dos Deputados". O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, disse que com a mudança dos tributos de consumo, o sistema tributário "deixará de ser um estorvo caro no dia a dia de quem paga seus impostos, não importa quem seja".