Aprovação da reforma tributária na Câmara é vitória superlativa do Brasil, afirma Fiesp

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) comemorou, em nota divulgada nesta sexta-feira, 7, a aprovação da reforma tributária na Câmara, considerada pela entidade uma vitória "superlativa" do Brasil.

"Os brasileiros, a economia, as nossas empresas, todos devemos enaltecer a aprovação na Câmara Federal da mais que necessária reforma tributária, uma das condições essenciais para desatar os nós que amarram o progresso e o bem-estar social do nosso Brasil", declarou a entidade patronal em nota assinada por seu presidente, o empresário do setor têxtil Josué Gomes da Silva.

A Fiesp, após lembrar que a reforma foi discutida por várias legislaturas e governos nos últimos 35 anos, aplaudiu o consenso, construído em torno da proposta com apoio "determinante" de setores produtivos, entre deputados, governadores, prefeitos, técnicos do Congresso e governo federal.

O texto cita, nominalmente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o relator da reforma, Aguinaldo Ribeiro, e o coordenador do grupo de trabalho da proposta na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, assim como o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"Distinguem-se, por isso, os que não mediram esforços para entregar mudanças que pareciam impossíveis, enfrentando interesses que operam contra o Brasil", sublinhou a federação das indústrias paulistas. A entidade frisou também que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os senadores, que agora vão apreciar a proposta de emenda constitucional, estão empenhados em "agilizar a modernização tributária".

"É em nome desses líderes que homenageamos os muitos responsáveis pelo que será um marco de transformações que farão do nosso Brasil um país próspero, justo e solidário", assinalou a Fiesp.