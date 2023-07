Lula: Por parte do governo, vamos criar as condições para a industrialização

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que "a hora é agora" para o País fazer uma revolução industrial e voltar a ser competitivo no cenário mundial. Ele afirmou que o governo irá criar condições à industrialização, inclusive para garantir investimento na indústria de gás: "O País pode ter a indústria que quiser".

"(O ministro da Fazenda, Fernando) Haddad sabe que temos que aportar recursos para que o BNDES faça a economia funcionar. A presidente do Banco do Brasil (Tarciana Medeiros) sabe que tem que voltar a fazer crédito barato para que as pessoas possam produzir", comentou, citando também a Caixa Econômica Federal.

"É preciso parar com essa discussão que o País não pode ter gás", declarou, durante a reunião que marca a reativação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) nesta quinta-feira, 6. Ele destacou que não tem como separar crescimento e investimento.

Lula citou ainda que o Banco do Nordeste (BNB) não empresta dinheiro a Estados e prefeituras "porque alguém decidiu que não empresta". Por que o Estado faz o papel de bandido?", questionou.

Na esteira das críticas, o presidente também questionou por que "se tomou quase R$ 600 bilhões de volta do BNDES, que, em vez de investir, devolveu para o Tesouro? Para o Tesouro fazer o quê? O que foi feito com todo o dinheiro que deixou de ser investido nesse País?".