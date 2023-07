Fed: teria sido apropriado elevar juros em junho, conforme dados dos últimos meses, diz Logan

Presidente do Federal Reserve (Fed) de Dallas, Lorie Logan defendeu nesta quinta-feira, 6, que teria sido apropriado elevar os juros básicos na última decisão monetária do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês). Segundo ela, dados de inflação e mercado de trabalho vieram mais fortes do que o esperado no primeiro semestre deste ano, o que teria justificado elevar as taxas.

Logan afirmou que, ao votar em junho, considerou que pular uma reunião faria sentido diante do "ambiente incerto e desafiador" da economia nos Estados Unidos, permitindo que os dirigentes tivessem mais tempo de analisar os dados. Contudo, reiterou que o banco central ainda precisa deixar a política monetária mais restritiva para controlar os preços e retornar a inflação à meta de 2%.

Em evento da Universidade de Columbia, a dirigente ainda comentou estar "cética" sobre os efeitos atrasados do aperto monetário acumulado na economia, analisando que a maior parte deles já pôde ser observado nos últimos meses. "Apesar de não termos dados finais sobre segundo trimestre, inflação estava claramente forte. As demissões continuam baixas e não há sinais de deterioração no mercado de trabalho", apontou, acrescentando que o reequilíbrio está mais lento do que o esperado anteriormente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, Logan destacou que o setor imobiliário parece estar se recuperando. "Esta recuperação pode se tornar um risco de alta para a inflação adiante", alertou.

"Precisamos mais do que modesto equilíbrio nos indicadores para termos confiança de que inflação retornará à meta de forma sustentada", concluiu Logan.