Fazenda tem se dedicado de forma intensa à aprovação de marcos no Congresso, diz Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, avaliou nesta quinta-feira, 6, que o governo tem "conseguido grandes avanços" na agenda econômica em tramitação no Congresso Nacional. Na primeira reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), Durigan disse que o ministro Fernando Haddad pede um "esforço especial" da equipe pela aprovação dos marcos e reformas no Legislativo. Esta semana, há expectativa de a Câmara votar a reforma tributária, o arcabouço fiscal e o projeto que retoma o voto de qualidade no Carf.

"Essa é uma missão muito clara, o ministro tem me pedido esforço especial nesse sentido. Acho que a gente tem conseguido grandes avanços em conjunto com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o ministro da Casa Civil Rui Costa e conjunto do governo", disse o número 2 da Fazenda.

Durigan explicou que Haddad lhe pediu para repassar três mensagens ao CNDI. Além de novas explicações sobre o plano de conformidade de compras internacionais e sobre a agenda econômica no Congresso, o secretário-executivo destacou a agenda relacionada ao mercado de crédito. Para ele, há indicativos que mostram a possibilidade de o País ter, "em breve", uma taxa de juros menor.

"A gente tem trabalhado de maneira muito intensa para melhorar esse cenário, e alguns indicativos e algumas curvas de juros já mostram que a gente pode, tomara, ter um futuro breve com juro menor", disse o secretário, citando o auxílio da Fazenda na construção do programa automotivo, que concedeu créditos tributários à indústria.

Durigan, por fim, falou do plano de transição ecológica elaborado dentro do governo. A Fazenda quer lançar um "pacote verde" no segundo semestre. "Haddad tem me pedido com muito afinco para aproveitar as oportunidades únicas que temos no Brasil, para que a gente dê um passo além e aproveite essas oportunidades do País estruturando também as novas medidas em apoio à indústria, em especial, olhando para transição, tecnologia, e aproveitando a oportunidade do G20", finalizou.