Boe/Bailey: não sei quando taxas de juros vão cair, mas inflação volta à meta no fim de 2024

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, afirmou em entrevista à BBC, divulgada nesta quinta-feira, 6, que não consegue prever quando as taxas de juros vão parar de subir no Reino Unido, mas apontou que a expectativa da autoridade monetária britânica é de que a taxa de inflação volte à meta de 2% ao ano por volta do fim de 2024. "Não é possível dizer quando os juros vão cair, porque isso depende de muita coisa que ainda vai acontecer, mas hoje nosso principal objetivo é baixar a taxa de inflação", disse Bailey.