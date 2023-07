Atacarejo em Fortaleza abre 326 vagas de emprego em nova unidade

Oportunidades são para compor o time do Assaí Montese, localizado na Avenida dos Expedicionários

Prestes a inaugurar a nova unidade no Montese, a rede de atacarejo Assaí abriu 326 vagas de emprego para a nova loja, que está em obras e tem previsão de abertura até o final do ano.

A unidade vai substituir o antigo Extra Montese, na avenida dos Expedicionários, que encerrou as atividades no começo de 2022.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de agosto, através do site de recrutamento da rede. É necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. Os processos seletivos serão realizados com etapas presenciais e online.

Os salários não foram informados, mas a empresa alegou que vai oferecer remuneração compatível com o mercado e um plano de carreira com investimentos em capacitação e no desenvolvimento profissional dos colaboradores.

Todas as oportunidades ofertadas são efetivas e incluem pessoas com deficiência. Serão abrangidas diferentes áreas e níveis de experiência, incluindo funções técnicas, operacionais e de liderança.

Confia todas as vagas disponíveis

Açougueiro(a)



Assistente de TI



Atendente de Loja - Cartões



Atendente e Operador(a) de Caixa - Cafeteria e Padaria



Auxiliar de Açougue



Auxiliar de Cozinha



Auxiliar de Depósito



Auxiliar de Manutenção



Auxiliar de Recebimento de Notas Fiscais



Auxiliar de RH (Departamento Pessoal)

Cartazista



Chefe de Cafeteria e Padaria



Chefe de Depósito



Chefe de Manutenção



Chefe de Recebimento de Notas Fiscais



Chefe de Seção Açougue



Chefe de Seção Hortifruti (FLV)



Chefe de Seção Mercearia



Chefe de Seção Perecíveis



Chefe de Seção Prevenção de Perdas

Chefe de Seção RH



Chefe de Venda de Cartão

Chefe Frente de Caixa



Conferente Carga e Descarga



Cozinheiro(a)



Empacotador(a)



Líder Cafeteria e Padaria



Locutor(a)



Nutricionista



Operador(a) Caixa - Frente de Caixa

Operador(a) de Empilhadeira



Operador(a) de Loja Pleno - Fiscal Atendimento ao Cliente



Operador(a) de Loja Pleno - Fiscal de Caixa



Operador(a) de Loja Pleno - Fiscal Prevenção Perdas



Operador(a) de Loja - Preferencialmente Profissionais com Deficiência



Operador(a) de Televendas



Padeiro(a)



Repositor(a) Líder - Mercearia, Perecíveis e FLV



Repositor(a) - Mercearia, Perecíveis e FLV

