Prova de vida para servidores do Estado é prorrogada; veja data

Procedimento é obrigatório para aposentados e pensionistas do órgãos do governo do Ceará

Crédito: Divulgação/Governo do Estado do Ceará

O prazo para realizar a chamada prova de vida, via cadastro digital, para aposentados e pensionistas do estado do Ceará foi prorrogado para o próximo dia 31 de julho. O prazo anterior encerrou-se na última sexta-feira, 30 de junho.

O comunicado é da Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna do Estado, que informou ainda que o procedimento é obrigatório para servidores ativos, aposentados e pensionistas e condição para o recebimento de salários, a partir do dia 1º de agosto. O cadastro será fito pelo aplicativo Cearaprev On-line.

O último balanço feito pela Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará (Cearaprev) indica que total de 145 mil beneficiários nessas condições, mais de 120 mil já concluíram o cadastro com sucesso no app.

Onde posso tirar dúvidas

Para tirar dúvidas sobre o processo de cadastro e prova de vida, a Cearaprev disponibiliza de segunda a sexta, de 8h às 12h e de 13h às 17h, a Central de Atendimento, por meio do telefone (85) 3108-0135.

Além disso, é possível acessar as redes sociais da fundação (Instagram e Facebook) no perfil @cearaprev.

