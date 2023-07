PPI da zona do euro cai 1,5% na comparação anual de maio, mais do que o esperado

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro caiu 1,5% em maio ante igual mês do ano passado, desacelerando fortemente em relação ao ganho anual de 0,9% de abril, segundo dados publicados nesta quarta-feira (5) pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia. Analistas consultados pela FactSet previam queda anual um pouco menor em maio, de 1,4%. A leitura de abril foi revisada para baixo, de +1% originalmente.

Na comparação mensal, o PPI do bloco diminuiu 1,9% em maio. Neste caso, a projeção do mercado também era de declínio ligeiramente menor, de 1,8%. Excluindo-se os preços de energia, que tendem a ser voláteis, o PPI da zona do euro recuou 0,4% em maio ante abril, mas registrou alta de 3,4% no confronto anual.