Portugal rompe acordo de reciprocidade com advogados brasileiros; entenda

A Ordem dos Advogados Portugueses (OAP) decidiu romper o acordo de reciprocidade, que permitia a inscrição de advogados brasileiros para atuar em Portugal. Com isso, a medida já entra em vigor a partir desta quarta-feira, 5.

O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, disse, em nota, que foi surpreendido pela decisão.

Desde 2015, vigorava um regime de reciprocidade em Portugal, o qual permitia que advogados inscritos na OAB se inscrevessem também na OAP. Assim, novos exames eram dispensados. O mesmo funcionava para os portugueses que desejam atuar no Brasil.

Dados da OAP mostram que, dos 34 mil profissionais inscritos na instituição, cerca de 3.173 são do Brasil. Isto representa aproximadamente 10% do total. Porém, segundo a declaração da entidade, um dos motivos para o rompimento foram as diferenças legislativas entre os países.

"Embora possa ter existido uma matriz de base comum aos ordenamentos jurídicos de ambos os países, constata-se que em Portugal têm sido adotadas opções legislativas muito distintas das que são implementadas no Brasil", afirmou em nota.

Confira a reação da OAB na íntegra

“O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi surpreendido, nesta terça-feira (4/7), pela decisão da Ordem dos Advogados Portugueses (OAP) de romper, unilateralmente, o acordo de reciprocidade que permitia a inscrição de advogados brasileiros nos quadros da advocacia de Portugal e vice-versa.

Estava em curso um processo de diálogo iniciado havia vários meses com o objetivo de aperfeiçoar o convênio, uma vez que a realidade demográfica, social, legislativa e jurídica dos dois países evoluiu desde a assinatura do acordo. A OAB, durante toda a negociação, se opôs a qualquer mudança que validasse textos imbuídos de discriminação e preconceito contra advogadas e advogados brasileiros. A mentalidade colonial já foi derrotada e só encontra lugar nos livros de história, não mais no dia a dia das duas nações.

A cooperação e amizade entre Brasil e Portugal, inclusive na advocacia, têm resultado em inúmeros benefícios para ambos os países e, sobretudo, para suas cidadãs e cidadãos. A OAB acredita que o diálogo respeitoso, fundamentado na igualdade entre as nações, é o caminho para o equacionamento de qualquer discordância momentânea. A prioridade da OAB é a defesa e o fortalecimento das prerrogativas profissionais, não importa onde tenha que atuar para assegurá-las.

Tendo em visto o anúncio unilateral, a OAB tomará todas as medidas cabíveis para defender os direitos dos profissionais brasileiros aptos a advogar em Portugal ou que façam jus a qualquer benefício decorrente do convênio do qual a Ordem portuguesa está se retirando. Paralelamente, a Ordem dos Advogados do Brasil buscará a retomada do diálogo, respeitando a autonomia da Ordem dos Advogados Portugueses e compreendendo que a entidade europeia enfrenta dificuldades decorrentes de pressões governamentais.”

Beto Simonetti, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

