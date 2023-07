Governador do CE diz que Consórcio do Nordeste prepara carta a favor da reforma tributária

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que o Consórcio do Nordeste prepara uma carta a favor do texto da reforma tributária apresentado na terça-feira, 4, pelo relator da matéria, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Após ter se encontrado com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, nesta tarde, Freitas disse que o governo está animado para votar a matéria até sexta-feira, 7.

Em fala a jornalistas, o governador disse que o texto apresentado por Aguinaldo ontem tem o seu apoio e que irá trabalhar pela aprovação. Questionado sobre o posicionamento de alguns governadores contra a reforma, Freitas ponderou que "é claro que você não vai ter unanimidade em todos os pontos". O foco, segundo ele, é "formar a maioria".

O governador defendeu a simplificação de tributos como forma para garantir aumento de investimento, emprego e crescimento econômico. Freitas também defendeu a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O governo está animado que é possível que seja votada a reforma até sexta-feira e nossa posição é colaborar para que nossas bancadas possam efetivamente participar e garantir a votação", declarou. "A ampla maioria da bancada do Ceará votará a favor", garantiu, dizendo estar esperançoso com o pleito.