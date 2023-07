Estamos vendo alguma desaceleração da inflação nos EUA, diz presidente do Fed de NY

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Nova York, John Williams, afirmou que é possível identificar alguma desaceleração da inflação nos Estados Unidos. Ele disse, porém, que o custo de vida dos americanos continua alto e reiterou o foco do BC dos EUA de voltar o indicador à meta de 2% ao ano.

"Estamos vendo alguma desaceleração da inflação", disse Williams. Ao comentar os segmentos que a inflação têm sido mais resistente, ele mencionou o setor de moradias e de serviços.

Williams participa de painel de encerramento do primeiro dia da reunião Anual de 2023 da Associação de Pesquisa do Banco Central (Cebra, na sigla em inglês), que acontece na sede do Fed Nova York, em Manhattan. A Cebra, baseada na Suíça, conecta pesquisadores de 60 bancos centrais, instituições financeiras internacionais e da academia.

O presidente do Fed de NY disse que o processo de aperto monetário nos Estados Unidos está perto do fim. No entanto, ele não sabe qual é o patamar exato que os juros vão alcançar e que as decisões futuras serão tomadas reunião por reunião, com base na evolução dos dados da economia.

"Chegamos mais perto do que parece ser o pico das taxas, mas não sei exatamente qual é o patamar exato", afirmou Williams, acrescentando a importância de monitorar novos dados da economia americana.

Ele lembrou ainda que a maioria dos integrantes do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglÊs) prevê mais aumentos de juros neste ano. "No entanto, faz sentido coletar mais informações e a totalidade de dados", acrescentou presidente do Fed de Nova York.

