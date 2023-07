Em ata, maioria dos dirigentes do Fed observou incerteza na economia dos EUA

A maioria dos dirigentes do Federal Reserve (Fed) destacou que observa incerteza na economia americana, em meio à política restritiva do banco central americano e com a possibilidade de aperto adicional nas condições de crédito devido à turbulência recente no setor bancário. A informação consta na ata da última decisão de política monetária da instituição, divulgada nesta quarta-feira, 5.

Sobre o sistema financeiro, os dirigentes apontam que os bancos são sólidos e resilientes, mas a maioria acredita que é necessário observar de perto o possível aperto, apesar dos efeitos do acontecimento seguirem incertos. Ainda, os dirigentes apontam que a atividade econômica continuou a expandir em ritmo moderado nos últimos meses, com ganhos de emprego robustos, enquanto o desemprego continuou baixo.