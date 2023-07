CME: ata deixa cenário inalterado e mercado mantém aposta por volta de aperto do Fed

A ata do Federal Reserve (Fed) teve efeito limitado nas expectativas para as próximas reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), conforme análise de plataforma do CME Group. O documento reiterou que a maioria dos dirigentes espera a retomada do aperto monetário, após a manutenção dos juros em junho.

Por volta das 16h30 (de Brasília), a ferramenta apontava 88,7% de chance de o Fed aumentar a taxa básica em 25 pontos-base neste mês, para o intervalo entre 5,25% e 5,50%. O nível é semelhante ao observado antes da divulgação do relatório.

Para o fim do ano, o CME mostra 27,6% de probabilidade de que a os juros estejam na faixa entre 5,50% e 5,75%, o que representaria um aperto acumulado de 50 pontos-base em relação ao valor atual. A chance majoritária (52,8%), no entanto, segue de que a taxa vire o ano no corredor de 5,25% a 5,50%.