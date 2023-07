Após reunião com União Brasil, Aguinaldo diz seguir trabalhando para votar tributária esta semana

O relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), disse nesta quarta-feira, 5, que segue trabalhando para cumprir o calendário de votação da proposta estabelecido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Aguinaldo fez uma breve declaração à imprensa após uma reunião com a bancada do União Brasil.

O parlamentar reforçou que está ajustando o texto da reforma na parte que se refere ao Conselho Federativo para atender a demandas de governadores como Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo. No parecer de Aguinaldo, o Conselho é responsável pela distribuição da arrecadação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), mas Tarcísio questiona a arrecadação centralizada do tributo, que substituirá o ICMS e o ISS.

Mais cedo, Lira disse que a discussão da reforma tributária vai começar hoje no plenário, com expectativa de início da votação amanhã. O presidente da Câmara fez um apelo hoje para que a discussão da proposta não seja transformada em uma batalha político-ideológica.