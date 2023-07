Saiu a lista dos carros mais vendidos em 2023; veja quais

No Brasil, as vendas de carros encerram o primeiro semestre com alta de 9,76%, segundo a Fenabrave

O Ônix, da General Motors, e a Fiat Strada, da Fiat, foram os carros mais vendidos no Brasil no primeiro semestre deste ano. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 4, pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Nos primeiros seis meses de 2023, foram comercializadas mais de 44,1 mil unidades do Ônix vendidos no País. São 6,3 mil unidades a mais do que o segundo colocado na categoria automóveis, que é o Polo, da Volkswagen, com 37.722 unidades vendidas.

Em terceiro lugar aparece o Ônix Plus, com 35.726 carros vendidos.

Já na categoria comerciais leves, o queridinho é o Fiat Strada, com 50,5 mil unidades vendidas. Depois aparece o Fiat Toro (25.286 unidades) e o Toyota Hilux (21.524).



No Brasil, as vendas de carros encerram o primeiro semestre com alta de 9,76%. Foram mais de 934.517 unidades vendidas no País.

Dez automóveis mais vendidos no primeiro semestre

GM/ONIX - 44.110 VW/POLO - 37.722 GM/ONIX PLUS - 35.726 HYUNDAI/HB20 - 34.002 VW/T CROSS - 32.035 FIAT/ARGO - 31.920 FIAT/MOBI - 30.442 JEEP/COMPASS - 30.350 HYUNDAI/CRETA - 29.948 GM/TRACKER - 28.964

Dez comerciais leves mais vendidos no primeiro semestre

FIAT/STRADA - 50.546 FIAT/TORO - 25.286 TOYOTA/HILUX - 21.524 VW/SAVEIRO - 19.105 GM/MONTANA - 14.064 GM/S10 - 13.816 FIAT/FIORINO - 8.568 FORD/RANGER - 8.326 RENAULT/OROCH - 5.665 MITSUBISHI/L200 - 5.229

Programa de carros do Governo

Na esteira do programa do governo que financia descontos de até R$ 8 mil para veículos de passeio, as vendas de automóveis e comerciais leves terminaram o mês de junho com alta de 8,2% frente a igual período de 2022.

Em números absolutos, foram 179.689 unidades foram vendidas em junho. Na comparação com maio, as vendas subiram 8,2%, com o ritmo diário batendo a marca de 9 mil veículos pela primeira vez no ano.

Veja a lista dos dez automóveis mais vendidos em junho:

VW/POLO - 9.949 GM/ONIX - 8.261 VW/T CROSS - 7.264 FIAT/MOBI - 6.895 FIAT/ARGO - 6.747 HYUNDAI/HB20 - 6.420 GM/ONIX PLUS - 6.419 RENAULT/KWID - 5.933 FIAT/CRONOS - 4.969 GM/TRACKER - 4.957

Veja a lista dos dez comerciais leves mais vendidos em junho:

FIAT/STRADA - 9.007 VW/SAVEIRO - 4.638 FIAT/TORO - 4.411 TOYOTA/HILUX - 3.732 GM/MONTANA - 2.957 GM/S10 - 2.436 FIAT/FIORINO - 2.275 FORD/RANGER - 1.425 MITSUBISHI/L200 - 965 NISSAN/FRONTIER 955



