De carona no programa do governo, venda de carros sobe 10,57% no CE

No comparativo com junho de 2022, crescimento foi ainda mais expressivo, de 28,24%

Após o programa de carros populares do Governo, a venda de veículos no Ceará cresceu 10,57% na passagem de maio para junho no Ceará. Foram 4.132 automóveis e comerciais leves vendidos no mês. No comparativo com junho de 2022, houve avanço de 28,24%.

Os dados divulgados nesta terça-feira, 4, pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostram que a categoria de caminhões e ônibus, também subsidiada pelo programa do governo federal, registrou 232 unidades vendidas em junho.

Alta de 7,41% ante maio e de 16% em relação a junho do ano passado. Nos primeiros seis meses deste ano, as vendas de caminhões e ônibus subiram 38,66% ante igual período de 2022.

O desempenho ficou acima, por exemplo, daquele observado na categoria de automóveis e comerciais leves, que foi de 10,39%.

Vendas total de veículos alcançou 11,5 mil unidades no mês

Somadas todas as categorias, foram comercializados 11.536 veículos em junho no Estado. O número é 2,7% menor do que o total comercializado no mês imediatamente anterior, 11.853 unidades.

Isso se deve à queda acentuada das vendas de motos, que recuou de 7.577, em maio, para 6.817, em junho. Redução de 10,03%. Ainda assim, este ainda é o segmento mais forte no Estado, responsável por 59,72% do mercado.

No primeiro semestre deste ano, foram 57.507 novos veículos rodando nas ruas do Estado. Número 12,06% acima do registrado em igual período do ano passado.

Vendas no Brasil

No Brasil, as vendas de veículos novos terminaram o mês passado com alta de 6,4% frente igual período de 2022. No total, 189,5 mil unidades foram vendidas em junho, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Na comparação com maio, as vendas subiram 7,4%, com o ritmo diário batendo a marca de 9 mil veículos pela primeira vez no ano.

O anúncio dos descontos nos preços provocou corrida de consumidores às concessionárias, dada a tendência de esgotamento rápido dos bônus autorizados pelo governo. Porém, a espera das locadoras pela liberação dos descontos - que só ocorreu no último dia do mês - limitou o resultado mensal, uma vez que o setor vem respondendo por três em cada dez carros vendidos no País

Avaliação

A direção da Fenabrave, associação que representa as concessionárias de automóveis, considerou "muito positivo" o impacto no mercado dos descontos patrocinados pelo governo.

Hoje, durante a apresentação das vendas de veículos de junho, que cresceram 6,5% frente ao mesmo mês do ano passado, o presidente da entidade, José Maurício Andreta Júnior, ressaltou diversas vezes que, após um período de paradas de fábricas e estoques elevados, o programa fez o coração do setor voltar a bater.

Ele ponderou, no entanto, que o "trabalho precisa ter sequência". A área técnica da entidade está preparando uma nova proposta para levar em breve ao governo.

O objetivo, disse Andreta Júnior, é um programa que seja bom para todos - ou seja, que estimule o mercado, preserve a arrecadação do governo pelo aumento de volume e reduza as emissões com a renovação da frota.

"Queremos venda ao consumidor final, que perdeu poder aquisitivo", declarou o presidente da Fenabrave.

(Com Agência Estado)

