BC da Austrália (RBA) mantém taxa básica de juros em 4,10% ao ano

O Banco Central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) anunciou nesta terça-feira, 4, a manutenção da taxa básica de juros em 4,10% ao ano. Segundo o comunicado da instituição, a decisão considerou que as taxas de juros mais altas estão trabalhando para equilibrar oferta e demanda, além de incertezas para as perspectivas econômicas à frente. A última vez que a autoridade monetária australiana havia mantido a taxa de juros inalterada havia sido na reunião de abril, em 3,60%.

O RBA salientou, contudo, que "algum aperto adicional" da política monetária pode ser ainda necessário para "garantir que a inflação volte à meta em um prazo razoável". De acordo com o comunicado, a decisão de manter os juros estáveis desta vez permite que o Conselho do BC australiano tenha mais tempo para avaliar a situação da economia, perspectivas econômicas e riscos associados.

A autoridade monetária do país observou ainda que a inflação já ultrapassou seu pico e que o índice de preços ao consumidor do país mostrou nova queda em maio. Contudo, o RBA ponderou que a inflação "ainda está muito alta" e que deve "continuar assim por algum tempo ainda". O BC australiano ressaltou também que o crescimento da economia do país desacelerou e que as condições do mercado de trabalho melhoraram, embora ainda sigam apertadas.

"O Conselho [do RBA] permanece alerta para o risco de que as expectativas de inflação elevada contribuam para maiores aumentos de preços e salários, especialmente devido à limitada capacidade ociosa da economia e à taxa de desemprego ainda muito baixa", diz o comunicado.