4 dicas para as empresas auxiliarem na saúde mental dos colaboradores

Algumas ações podem impulsionar a produtividade e o bem-estar do funcionário no trabalho

Cuidar da saúde mental é tão importante quanto manter hábitos saudáveis. No entanto, muitas pessoas acabam priorizando tanto o trabalho que deixam esse cuidado em segundo plano. Essa sobrecarga pode levar a problemas graves como insônia, ansiedade e burnout. Por isso, é fundamental encontrar um equilíbrio entre as responsabilidades profissionais e o autocuidado para evitar essas complicações.

Impacto da saúde mental na produtividade

Um levantamento feito pela revista Harvard Business Review mostrou que funcionários infelizes produzem até 18% menos quando comparado aos demais. Essa métrica da felicidade envolve, ainda, uma série de outros fatores: funcionários engajados têm 98% mais chances de identificação com as metas e os valores da empresa, segundo pesquisa da empresa de soluções de software GloboForce.

Já um estudo feito pelo iOpener Institute mostra que profissionais motivados podem produzir duas vezes mais, tirar dez vezes menos licenças e aumentar em cinco vezes o tempo de permanência na mesma organização.

Importância de garantir o bem-estar dos colaboradores

Existem diversas situações dentro do ambiente de trabalho que podem desestabilizar a saúde mental dos colaboradores. “Alguns fatores que podem acarretar sérios problemas psicológicos dentro das empresas são a competitividade excessiva, as altas exigências, o assédio moral, a falta de apoio de superiores ou colegas, a pressão emocional, as ameaças de demissão, a grande carga de funções, entre outros”, afirma o CMO e psicólogo da rede Minds, Augusto Jimenez.

“As empresas precisam oferecer vantagens aos cargos para atraírem os melhores talentos, mas também é necessário olhar para a saúde mental daqueles que já estão contratados e se preocupar com o aspecto humano na empresa. O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é fundamental para uma vida mais saudável”, diz o psicólogo.

Reconhecendo sinais de alerta

Quando não conseguimos garantir eficiência e bons resultados no trabalho, a ansiedade e o nervosismo tomam conta. Isso pode afetar tanto a sua vida profissional quanto a pessoal, desencadeando diversas situações extremas. Em um estudo feito pela FlexJobs (plataforma de procura de empregos remotos), 75% dos colaboradores entrevistados apresentaram esgotamento profissional, tendo como principal causa o excesso de trabalho.