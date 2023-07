PMI industrial dos EUA cai a 46 em junho e frustra previsão de alta, diz ISM

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) caiu de 46,9 em maio para 46 em junho. O resultado frustrou analistas consultados pela FactSet, que previam leve alta a 47. O dado indica contração no setor industrial americano pelo oitavo mês consecutivo, após 28 meses de crescimento. O ISM aponta que o subíndice de estoques de clientes caiu para 46,2 em junho, ante 51,4 em maio; o de produção foi de 51,4 em maio para 46,7 em junho; e o de emprego contraiu de 51,4 para 48,1 em junho. Já o subíndice de novas ordens cresceu para 45,6 em junho, ante 42,6 na série de maio; as entregas de fornecedor cresceram de 43,5 para 45,7 no mês passado.