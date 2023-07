Herlon Brandão: superávit de US$ 10,6 bi em junho é o maior valor para o mês

O subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Herlon Brandão, destacou que o saldo positivo da balança comercial no mês passado, de US$ 10,592 bilhões, é o maior valor para meses de junho. O recorde também foi registrado em outros dados. O superávit do acumulado dos seis primeiros meses de 2023, de US$ 45,5 bilhões, é o maior da série histórica, e representa um aumento de 33% ante o mesmo período de 2022, disse.

Segundo Brandão, o valor de US$ 166,153 bilhões exportados no primeiro semestre também é recorde. "Tivemos primeiro semestre acima do que esperávamos, volume muito grande de exportação. Observamos saldos recordes. Isso contribuiu para esse aumento da expectativa do ano", comentou Brandão.

Pela previsão divulgada nesta segunda, 3, a expectativa é de que as exportações fechem 2023 em US$ 330 bilhões (uma queda de 1,2% em relação a 2022). A estimativa para o superávit comercial do ano aumentou de US$ 84,1 bilhões para US$ 84,7 bilhões - o que significa um crescimento de 37,7% se comparado ao dado de 2022.