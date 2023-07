Haddad participa nesta segunda da instalação da Comissão de Assuntos Econômicos do CDESS

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa nesta segunda-feira, às 10h, da instalação da Comissão de Assuntos Econômicos do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável - CDESS. O evento será realizado na sede do Ministério da Fazenda, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

Às 15h, o ministro participa da cerimônia de sanção ao Projeto de Lei nº 1085/2023, que trata da igualdade salarial e remuneratória entre mulheres e homens e altera a Consolidação das Leis do Trabalho. A solenidade será na Base Aérea de Brasília.

O último compromisso público da agenda de Haddad, às 17h30, é uma reunião com o governador do Maranhão, Carlos Brandão.