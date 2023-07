Moody's coloca rating 'Caa1' da Bolívia em perspectiva negativa

A Moody's atualizou sua perspectiva sobre a Bolívia de "ratings em revisão" para "negativa". A mudança é reflexo dos riscos de crédito mais elevados associados à alta exposição da Bolívia a choques políticos e econômicos, afirma a agência de classificação de risco.

Na nota, a agência também pontua que a Lei do Ouro, aprovada recentemente no país, vai permitir à autoridade monetária do país converter participações em ouro em reservas cambiais, e que embora existam perspectivas de melhora de liquidez externa no curto prazo, os desafios relacionados ao crédito persistem.

A Moody's também confirmou os ratings Caa1 de emissor de moeda local e estrangeira de longo prazo do país.