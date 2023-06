PMI industrial da China sobe a 49 em junho, mas fica abaixo da previsão

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China subiu de 48,8 em maio para 49,0 em junho, informou nesta sexta-feira, 30, o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS, na sigla em inglês). O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, que previam PMI industrial de 49,1. Apesar da melhora do indicador em junho, o valor indica uma contração pelo terceiro mês consecutivo, sugerindo fraqueza contínua na segunda maior economia do mundo. A leitura abaixo de 50 que indica uma contração da atividade. Já o PMI de serviços caiu de 54,5 em maio para 53,2 em junho. Fonte: Dow Jones Newswires.