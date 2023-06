Indicação de advogada Marina Copola para diretora da CVM é publicada no DOU

A indicação da advogada Marina Copola, feita pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para a vaga deixada por Alexandre Rangel no Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). A informação sobre a indicação de Lula já havia sido divulgada na quinta-feira, 29, conforme noticiou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Seu mandato será curto, pois preenche o posto de Alexandre Rangel, que renunciou para assumir função na OCDE, em Paris. Vai até o fim do ano que vem.

O nome de Copola era um dos mais bem cotados, conforme informou o Broadcast no início do mês.

Antes de assumir a cadeira, a nova diretora será sabatinado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Passada essa etapa, deve ser empossada como a nona diretora da história da autarquia.

Atualmente, o colegiado tem apenas mais uma mulher, Flávia Perlingeiro.

A presença feminina é escassa no órgão regulador. A presidência do órgão foi ocupada por uma mulher apenas uma vez, com Maria Helena Santana, entre 2007 e 2012.

Copola é sócia do Yazbek Advogados, cujo titular é Otávio Yazbek, é ex-diretor da CVM.