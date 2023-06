Entenda mudança no sistema de meta de inflação no Brasil

Depois de 24 anos, o Brasil terá um novo sistema de metas de inflação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou ontem que o regime deixará de se pautar pelo modelo de ano-calendário (de janeiro a dezembro), que vigora desde 1999, para seguir um objetivo contínuo.

A mudança vai valer a partir de 2025, com uma meta estabelecida em 3% - com intervalo de tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos.

O anúncio foi feito depois de reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), que é integrado pelos ministros da Fazenda e do Planejamento (Simone Tebet) e ainda pelo presidente do Banco Central (Roberto Campos Neto).

Segundo Haddad, ele fez apenas uma "comunicação" ao CMN sobre a alteração do regime de metas por "lealdade" ao BC, já que a decisão é uma atribuição do presidente da República - resolvida por meio de decreto. Nem Haddad nem Simone deram previsão de quando o ato do Executivo será publicado.

"Essa decisão não cabe ao CMN, o que fiz foi comunicar. Até por lealdade ao BC, para que ele não fosse surpreendido por decreto do governo sem ser comunicado. Aproveitei a reunião do CMN, que discute exclusivamente meta, e comuniquei a decisão do governo, que é competência do presidente da República", disse ele, acrescentando que não houve objeção de Campos Neto à alteração.

O que é meta de inflação?

Meta de inflação é um sistema onde o governo determina um patamar no qual a inflação deve ser mantida. Na ocasião, é definida uma faixa de limite com mínimo e máximo que a inflação pode variar durante o ano.

O que vai mudar?

Em 2023 a meta de inflação é de 3,25%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, precisando ficar entre 1,75% e 4,75%. Considerando os dados de maio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o índice atual é de 3,94%.

A mudança pretende trocar o ano-calendário para um cálculo contínuo, com a verificação de cumprimento da meta sendo redefinida para o padrão internacional, e o Banco Central definir o limite.

Como avaliam os especialistas?

Na avaliação de especialistas, no caso brasileiro, a mudança de regime pode ajudar a suavizar os movimentos de baixa e de alta dos juros nos casos de algum choque inflacionário.

Entre março de 2021 e agosto de 2022, por exemplo, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC elevou os juros de 2% para o atual patamar de 13,75% ao ano na tentativa de combater o aumento da inflação depois dos choques provocados pela pandemia.

"Os choques de inflação levam tempo para dissipar. Às vezes, não precisa ter um custo tão alto. (Com a meta contínua) O ciclo poderia ter sido interrompido numa taxa de juros um pouco menor. Não teria impacto negativo tão forte, desacelerando a economia e o crédito", afirma Rafaela Vitória, economista-chefe do banco do Inter.

Um outro ponto destacado é o de que o novo regime reduz o risco de populismo econômico. Para deixar a inflação dentro dos limites estabelecidos pela meta, muitos governantes optavam por segurar tarifas de transporte público, preços de combustíveis e de energia elétrica. (Agência Estado)

Metas da inflação no mundo

Outros países pelo mundo também adotaram o sistema de meta de inflação contínua. Nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, o sistema de meta de inflação é de longo prazo e sem margem de tolerância. Ambos têm meta estabelecida de 2% ao ano.

Na África do Sul o sistema de metas é focado no intervalo e a inflação deve sempre ficar entre 3% e 6%. Já no Canadá e Reino Unido a banda de tolerância varia de 1% a 3% ao ano.

Outros países possuem metas de inflação mais altas, como no caso da Turquia, que tem a meta de 5% e dois pontos de tolerância.

Reavaliação em 24 meses

Pelo anúncio feito ontem, o BC passará a considerar um horizonte maior de tempo para cumprir as metas de inflação - de 24 meses. Mas isso não foi detalhado. Em outro momento, Haddad disse que isso será definido pela autarquia.

Na prática, com o regime contínuo o País vai perseguir uma meta única para a inflação ao longo do tempo, repetindo o modelo que existe hoje na maioria das economias desenvolvidas, como os Estados Unidos.

Para o ministro, o novo modelo é importante porque permitirá a convergência mais rápida das políticas monetárias (definição dos juros) e fiscal (controle dos gastos públicos). "Por tudo que está acontecendo, a partir de agosto temos condições de ter um corte consistente das taxas de juros."

Com Agência Estado

