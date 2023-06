Consulta da restituição do IR 2023: 2º lote é pago hoje, 30; veja

Repórter no OPOVO

No Ceará, 133,1 mil contribuintes receberão R$ 223,9 milhões neste segundo lote do Imposto de Renda 2023. Saiba como consultar

A Receita Federal paga nesta sexta-feira, dia 30, o segundo lote de restituição do Imposto de Renda (IR) de 2023. No Brasil, montante devido a 5.138.476 contribuintes chegará a R$ 7,5 bilhões.

A maior parte, quase 3,5 millhões, informou a chave Pix do tipo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) na declaração do Imposto de Renda ou usou a declaração pré-preenchida.

No Ceará, 133.183 contribuintes terão direito ao dinheiro. Segundo a Receita Federal, serão distribuídos R$ 223.944.047,64 neste lote, no Estado.



Quem for receber a partir de junho terá o valor da restituição acrescido de juros, com base na Selic. Segundo a Receita, neste segundo lote a correção será de 1%. Ou seja, se na declaração foi calculado R$1.000,00 a restituir, então serão creditados R$ 1.010,00.

Restituição do Imposto de Renda 2023: como recebo o dinheiro?

O pagamento da restituição será realizado na conta bancária ou pix informado no momento da declaração.

Se, por algum motivo, o dinheiro não cair na conta - a conta informada foi desativada, por exemplo -, os valores vão ficar disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

É possível reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, acessando o site do banco ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos)

Caso o valor não seja resgatado no período de um ano, o contribuinte precisará requerê-lo pelo Portal e-CAC, que pode ser visitado no site da Receita pelo menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Imposto de Renda: como consultar a restituição pela internet?



Para fazer a consulta de forma facilitada em seu aparelho celular, também é possível fazer o download do aplicativo "Meu Imposto de Renda".

Após fazer o login no aplicativo, é preciso tocar em “Consulta Restituição” na tela inicial. Em seguida, deve-se preencher os campos indicados com CPF e data de nascimento e selecionar o ano em “Exercício”, tocando na seta.

Quando realizar a verificação de segurança, o aplicativo vai exibir o status da restituição do Imposto de Renda 2023.

Mas também existe outra alternativa: acessar a seção específica para o assunto no site da Receita Federal, que pode ser feito através deste link.

Logo em seguida, basta que você preencha os campos que serão solicitados, por exemplo, o seu CPF, e selecionar o ano, tocando na seta em destaque.

Depois, clique em "Consultar" e, na tela seguinte, vão aparecer seus dados pessoais, assim como o andamento da restituição do Imposto de Renda 2023.

Ainda em dúvidas? Veja o passo a passo para consultar o segundo lote do IR

Entre no site da Receita Federal

Clique em “Imposto de Renda”

Em seguida, clique em “Consultar a Restituição” e em “Iniciar”

Preencha com o Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Insira a data de nascimento

Escolha o exercício (no caso, 2023)

Clique na caixa de verificação “Sou humano”

Finalize selecionando a opção “Consultar”

A página exibirá instruções e canais de prestação de serviço, permitindo uma consulta simples ou uma mais completa, mostrando extrato de processamento acessível no e-CAC.

A Receita também disponibiliza um aplicativo para celulares e tablets que busca, nas bases do órgão, informações a respeito da liberação de restituições, verificando também a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

No primeiro lote, pago no dia 31 de maio, 4.129.925 contribuintes foram beneficiados com o mesmo valor de R$ 7,5 bilhões. Todo o valor deste lote será destinado a contribuintes que possuam prioridade.

Imposto de Renda: quem recebe a restituição no segundo lote?

Vão receber neste lote 5.138.476 milhões de contribuintes. Os contribuintes com prioridade legal seguem recebendo a restituição antes dos demais.

Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos

Pessoas com mais 60 anos



Contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave



Pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério



Contribuintes que fizeram a declaração pré-preenchida ou que pediram a restituição via Pix

Imposto de Renda: confira as datas de restituição para os demais lotes



1º lote – pagamento realizado no dia 31 de maio



– pagamento realizado no dia 31 de maio 2º lote – consulta em 23 de junho e pagamento dia 30 de junho



– consulta em 23 de junho e pagamento dia 30 de junho 3º lote – 31 de julho



– 31 de julho 4º lote – 31 de agosto



– 31 de agosto 5º lote – 29 de setembro

