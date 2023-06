Vendas pendentes de imóveis nos EUA recuam 2,7% em maio ante abril

As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos tiveram queda de 2,7% em maio na comparação com abril, segundo a Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês), levando o índice do levantamento a 76,5. Analistas ouvidos pela FactSet previam recuo menor, de 0,4%. Ante maio do ano passado, a baixa é de 22,2% na pesquisa.

Em abril, o índice estava em 78,6, mostrou a revisão desta quinta-feira, de 78,9 antes calculado.