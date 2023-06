Reoneração do diesel para bancar carros populares reflete no consumidor de baixa renda; entenda

A reoneração do diesel para bancar o programa de carros populares deve impactar no encarecimento de fretes e outras logísticas de transportes, chegando ao preço final dos produtos ao consumidor, sobretudo nas pessoas de baixa renda. A avaliação é do vice-presidente da Associação Comercial do Ceará (ACC), Bruno Iughetti.

E como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou na quarta-feira, 28, que o governo vai aumentar a quantia destinada ao programa de carros populares, com reajuste de R$ 500 milhões para R$ 800 milhões, será necessário, a partir de outubro, reonerar três centavos no óleo diesel.

Segundo Haddad, essa medida será utilizada para compensar R$ 200 milhões da fatia aumentada, já que os outros R$ 100 milhões serão utilizados por causa da sobra da primeira compensação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diante da reoneração, Iughetti questiona que, para ter o incentivo nesse setor, é preciso que haja esse impacto em um produto essencial aos consumidores, especialmente para as pessoas de baixa renda.

"Para que tudo isso aconteça, está tendo essa reoneração do diesel, que tem impacto no dia a dia de todos os brasileiros, principalmente nas classes mais baixas, porque pagam ônibus e alimentos da cesta básica, que são influenciados pelo preço do óleo diesel."

Além disso, ele explica que o governo não pensou em outra forma de incentivar o programa, sem reonerar os combustíveis, e essa foi a decisão mais fácil.

"E isso para quê? Para justamente beneficiar aos compradores de carro que não são da classe mais baixa, mas sim da classe média ou alta. É um cenário muito complexo que deve sempre ser questionado pelo consumidor, porque nenhum desses movimentos está vindo com o objetivo de reduzir custos."

Anteriormente, esta medida estava prevista apenas para janeiro de 2024. Porém, para compensar a perda de arrecadação com o programa de carros populares, o governo decidiu reverter parcialmente a desoneração sobre o diesel.

Quando o programa foi divulgado, já havia sido anunciado que o combustível seria reonerado em R$ 0,11 depois de 90 dias. Ou seja, em setembro.

Com a extensão, a reoneração subirá para R$ 0,14 em outubro. A quantia faz faz parte dos R$ 0,35 de Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) que estavam previstos para serem cobrados apenas no próximo ano.

Demanda alta

De acordo com Haddad, a expansão do programa foi necessária para atender à alta demanda por pessoas físicas.

“Acumulou uma fila e foi trazida à consideração do presidente Lula. O presidente Lula resolveu atender a fila que se formou até ontem. Então nós vamos estender um pouquinho para atender essa fila.”

Para referendar a medida, haverá a edição de uma nova Medida Provisória, que vale apenas para carros.

Segundo o painel de dados lançados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), R$ 420 milhões dos R$ 500 milhões em crédito tributário, previstos inicialmente, para a compra de carros já foram usados. Isto é, 84% do total.

Como vão funcionar os descontos por categoria?

Ao todo, R$ 1,8 bilhão em créditos tributários serão destinados para o programa. Porém, os recursos serão distribuídos da seguinte forma:

Carros de passeio: R$ 800 milhões (inicialmente, eram R$ 500 milhões)

R$ 800 milhões (inicialmente, eram R$ 500 milhões) Caminhões: R$ 700 milhões

R$ 700 milhões Ônibus: R$ 300 milhões destinados

Você sabia que MEI tem desconto na compra de carro novo?

Mais notícias de Economia