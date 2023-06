Há expectativa do governo de cortes consistentes da Selic a partir de agosto, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 29, que há "grande expectativa" no governo para que, a partir de agosto, o Banco Central promova "cortes consistentes" no patamar da taxa de juros. "Em virtude do que os indicadores estão mostrando uma convergência", disse Haddad, citando a previsão apontada nesta quinta-feira, 29, pelo BC em seu Relatório Trimestral de Inflação, de a inflação pode ficar em 3,1% em 2025.

As declarações foram dadas em coletiva após a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), na qual anunciou a alteração no regime de metas do País do sistema de ano-calendário para contínua.

Haddad frisou que a expectativa da Fazenda sobre o corte de juros também leva em consideração a preocupação com o crescimento econômico.

"Temos razões para nos preocupar com a desaceleração econômica que está sendo vista para 2024", disse o ministro, segundo quem o governo quer garantir para a sociedade um 2024 "melhor" que o ano de 2023. "Entendemos que praticar taxa de juros de 9% em termos reais é algo que deveria ser revisto em proveito da sociedade, à luz dos indicadores, que está toda a nação brasileira acompanha", disse Haddad.