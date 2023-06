4 ensinamentos da série ‘Chaves’ para o mundo dos negócios

O seriado Chaves, criado pelo talentoso comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, mais conhecido como Chespirito, ganhou uma legião de fãs ao redor do mundo, principalmente no Brasil. Com seu humor inocente e personagens cativantes, a série se tornou um fenômeno cultural e continua atraindo espectadores mesmo décadas após sua estreia.

No entanto, além de proporcionar risadas, Chaves também traz consigo valiosas lições empresariais que podem ser aplicadas no mundo dos negócios. Neste artigo, exploraremos algumas dessas lições e como elas podem influenciar a forma como conduzimos nossas empresas.

1. O poder da simplicidade

Uma das características marcantes de Chaves é a simplicidade de sua abordagem. As situações e os cenários são minimalistas, sem todo o glamour dos seriados hollywoodianos, mas nem por isso deixam de ser engraçados e envolventes. Há até aqueles que dizem preferir assistir um episódio de Chaves do que de Friends, por exemplo.

No mundo empresarial, muitas vezes nos deparamos com a tendência de complicar as coisas, seja por meio de processos complexos, estruturas hierárquicas confusas ou estratégias rebuscadas. A simplicidade é um atributo valioso a ser cultivado. Chaves nos lembra que, por vezes, as soluções mais simples são as mais eficazes.

2. Foco no relacionamento humano

Outra lição importante que podemos extrair de Chaves é o valor dos relacionamentos humanos. Os personagens do seriado têm personalidades distintas e, apesar das diferenças, eles se importam uns com os outros e formam uma espécie de família.

Ainda que muitas vezes o Seu Madruga se irrite com as travessuras do Chaves, percebe-se que existe uma amizade e uma cumplicidade verdadeira entre os dois. Até mesmo o Seu Barriga, dono da vila, compreende que, mesmo em um negócio, os relacionamentos humanos são fundamentais. Afinal de contas, o que mais justificaria aturar atrasos de quatorze meses de aluguel?

Essa dinâmica nos mostra que a construção de relacionamentos sólidos e o cuidado com as pessoas são essenciais tanto na vida quanto nos negócios. Investir em conexões humanas genuínas pode resultar em colaborações duradouras e em uma cultura organizacional mais saudável.

Muitas vezes, compreender quando um colaborador está passando por uma situação difícil e estender a mão pode criar um laço que gerará mais eficiência na relação de trabalho, agregando valor para a empresa no longo prazo.