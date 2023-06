Lula almoçará com Leite para tratar sobre regime de recuperação fiscal e dívida com União

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, irá almoçar com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), nesta sexta-feira, 30, durante agenda no Estado. Na conversa, o chefe do Executivo estadual abordará a dívida do Estado com a União e o regime de recuperação fiscal.

O encontro foi articulado com o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, que é gaúcho. Lula tem agenda em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e aproveitará a viagem para se reunir com o governador. A visita ao Estado será a primeira de Lula desde o início do terceiro mandato.

O almoço será oferecido a Lula, além de ex-governadores que também foram convidados para o encontro. Dentre as demandas locais, Leite deve tratar sobre a conclusão de obras federais em andamento no Estado, a dívida com a União, o regime de recuperação fiscal e apoio contra a estiagem.

Além de governador, Leite também é presidente nacional do PSDB. O partido não compõe a base do governo no Congresso Nacional.

Há duas semanas, Lula conversou por telefone com Leite para prestar solidariedade à população do Estado que foi atingida por fortes chuvas e ciclone. Em mensagem publicada nas redes sociais, o governador ressaltou o trabalho em conjunto com o Executivo federal.