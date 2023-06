Em dia de CMN, Haddad também encontra Janja no Planalto e recebe secretário do MPO

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, irá se reunir nesta quinta-feira, 29, com a primeira-dama, Janja Lula da Silva, no Palácio do Planalto, às 9h30. A Fazenda não divulgou o tema do encontro. O destaque da agenda do ministro é a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), às 15h, em que são esperadas as discussões sobre a mudança do regime de metas de inflação de ano-calendário para contínuo e a meta de inflação de 2026.

Pela manhã, além do encontro com Janja, Haddad recebe na sede da pasta, às 11h, o Secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento e Orçamento, Sérgio Firpo. Às 17h, o ministro participa, de forma virtual, de encontro prévio à reunião do conselho de administração de Itaipu.