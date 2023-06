BNB vai destinar R$ 20 bilhões ao Plano Safra 2023/2024

O Banco do Nordeste (BNB) vai destinar R$ 20 bilhões para o Plano Safra 2023/2024. Os recursos representam aumento de 33% em relação ao aplicado no programa do ano anterior.

Do montante, R$ 11,5 bilhões serão destinados para a agricultura empresarial e outros R$ 8,5 bilhões para a agricultura familiar.

No Brasil, dos R$ 364,22 bilhões destinados ao Plano Safra, R$ 77,7 bilhões será direcionada para a agricultura familiar. O volume é 34% superior ao anunciado na safra passada e, segundo o Planalto, o maior da série histórica.

O presidente do BNB, Paulo Câmara, que participou do lançamento do programa, afirma que essa é uma das principais ferramentas para levar recursos aos produtores rurais e, assim, reduzir as desigualdades entre os estados.

“O BNB contribui com o Governo Federal de uma forma muito ativa no desenvolvimento do agronegócio no Brasil. Mostra disso é que, mesmo com apenas 9% da rede bancária instalada na nossa área, nós respondemos por quase metade do crédito rural. Quando se trata de agricultura familiar, nós respondemos por 94% das operações”, afirma.

O BNB atende produtores rurais de todos os portes que atuam na região Nordeste e norte dos estados de Espírito Santo e de Minas Gerais.

Agricultura familiar

Para este ano, os R$ 8,5 bilhões anunciados para agricultura familiar representará um salto de 70% em relação ao total disponibilizado pelo banco no exercício anterior.

“Além de serem quem mais leva comida para a mesa do brasileiro, essas famílias geram oportunidades de ocupação e renda no campo e realizam as suas atividades com preservação dos recursos ambientais, pois valorizam a terra que lhes dá o sustento”, afirma Paulo Câmara.

Para facilitar o acesso ao financiamento, o BNB disponibilizou para esse público o cartão BNB Pronaf, com limite rotativo válido por até oito anos. O produto facilita a compra de insumos e equipamentos de forma prática e sem burocracia.

Até maio deste ano, mais de R$ 13,7 bilhões do Plano Safra 2022-2023 foram aplicados pelo banco. O que já representa uma alta de 20,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

De acordo com estudo do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), os valores investidos no último Plano Safra se refletiram em geração ou manutenção de 989 mil empregos, aumento de R$ 4,2 bilhões na massa salarial, incremento de R$ 1,8 bilhão na arrecadação tributária, de R$ 26,7 bilhões no valor bruto da produção e de R$ 15,7 bilhões no valor adicionado à economia.

