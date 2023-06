5 dicas para deixar as suas apresentações memoráveis

Fonoaudióloga ensina técnicas para se comunicar de forma eficaz no ambiente virtual e transmitir confiança

Em um cenário global altamente conectado, as apresentações virtuais ganharam um papel essencial em nossa vida acadêmica e profissional. Seja em reuniões com clientes, entrevistas de emprego, palestras ou transmissões ao vivo em plataformas de mídia social, a capacidade de se comunicar de forma eficaz no ambiente virtual se tornou uma habilidade indispensável.

No entanto, mesmo profissionais experientes podem cometer erros de comunicação que podem impactar negativamente sua credibilidade e eficácia. É fundamental estar atento a essas questões para garantir o máximo impacto e sucesso em suas apresentações virtuais.

“Saber como se portar, como falar, para onde olhar e de que maneira organizar as ideias mostra profissionalismo, competência e credibilidade. Dessa forma ganhamos o prestígio e a confiança do ouvinte”, relata Fernanda de Morais, Fonoaudióloga Mentora e Especialista em Comunicação e Oratória.

Pense em uma abertura impactante

De acordo com a especialista, é extremamente importante saber o que falar na hora da apresentação. “Pense em uma abertura que desperte o interesse dos ouvintes, como uma pergunta contextualizada sobre o assunto a ser abordado. Durante a apresentação, seja objetivo, evitando falar demais e desviando de assuntos que não são pertinentes. Na conclusão, faça um resumo dos principais pontos abordados e coloque-se à disposição para esclarecer dúvidas”.

Inúmeras estratégias podem ser utilizadas para manter os ouvintes atentos ao que você está falando. Fernanda explica que um dos métodos para retomar a atenção de todos é mencionar o nome de um dos participantes, trazendo um comentário relacionado a ele. “Por outro lado, variar a entonação da voz, utilizando tons agudos e graves, ajuda a evitar monotonia e torna a apresentação mais envolvente”.

Torne a fala acessível

Além disso, fique atento para não utilizar muitas palavras técnicas e falar de forma difícil. “Elimine excesso de exemplos e histórias desnecessárias. Concentre-se no que realmente importa para o contexto da apresentação”, alega a fonoaudióloga.

Uma apresentação virtual impactante requer atenção a diversos aspectos para garantir uma comunicação eficaz. Evitar certos erros comuns é fundamental para transmitir confiança e causar uma boa impressão.

Confira 5 dicas da especialista!