Prévia mostra queda de preços em Fortaleza, com deflação em junho; veja produtos

A prévia da inflação oficial mostra que Fortaleza e Região Metropolitana, que embasam o índice de preços no Ceará, tiveram deflação em junho de 0,05%, ficando abaixo do resultado da média do País, que, ao contrário do Estado, teve alta de 0,04% para o mês.

A queda do índice geral da inflação no Ceará se deve sobretudo aos resultados dos grupos de transportes (-1,71%) e artigos de residência (-0,03%).

Além disso, o grupo de maior peso na composição, alimentação e bebidas, apresentou Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de 0% em junho.

A representatividade deste item dentre os nove grupos da pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é de 24%. O peso de transportes já é de 19,3%.

Outro grupo, a educação ficou estável, em 0,05%, mas esta com equivalência de peso de 6,3757%.



Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 27 de junho.

Veja a inflação de junho em Fortaleza

Índice geral -0,05%

Alimentação e bebidas 0,00%

Habitação 0,60%

Artigos de residência -0,03%

Vestuário 1,33%

Transportes -1,71%

Saúde e cuidados pessoais 0,50%

Despesas pessoais 0,61%

Educação 0,05%

Comunicação 0,19%

Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 - junho 2023

Inflação em Fortaleza de janeiro a junho de 2023

No acumulado deste ano, a prévia da inflaçao mostra índice geral de 3,10% na Grande Fortaleza.

A alta no período de janeiro a junho deste ano se deu sobretudo no grupo de educação, seguido de saúde e cuidados pessoais e transportes. Veja abaixo:

Índice geral 3,10%



Alimentação e bebidas 1,61%



Habitação 1,67%



Artigos de residência 0,33%



Vestuário 2,04%



Transportes 4,91%



Saúde e cuidados pessoais 5,50%



Despesas pessoais 2,39%



Educação 6,19%



Comunicação 2,76%

