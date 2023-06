Montadora de motos elétricas e fábrica de luminárias se instalam em Baturité

O município de Baturité, tem programada a inauguração de pelo menos dois grandes investimentos para a região no próximo mês de agosto. Um deles é uma montadora de motocicletas elétricas chinesa e o outro é uma fábrica de luminárias de led italiana.

A empresa ligada a iluminação, a Star Light Indústria e Comércio de LED, tem um investimento previsto de R$ 25 milhões e a geração de cerca de 80 empregos diretos. Já a montadora de motos Wuang, ligada ao Grupo Servnac, até o fechamento desta edição, não divulgou o investimento do empreendimento e o número de empregos.

Porém, segundo divulgou o prefeito da cidade, Herberlh Mota, em suas redes sociais, a previsão é de que a montadora produza, nos primeiros seis meses de instalação, 50 motocicletas por mês. Após esse período, a capacidade seria dobrada, chegando ao número de 100 motocicletas montadas no município.

"Gerando mais empregos, renda e oportunidade, e aquecendo não só a economia local, mas a da região do Maciço de Baturité", completou.

A Wuang, deve trazer três modelos E-WEX e estaria aguardando autorização do registro da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), segundo informação do Executivo de Baturité.

Luminárias: tratativas iniciaram em 2020

De acordo com o prefeito Herberlh, a primeira carta de intenção da Star Light Indústria e Comércio de LED, foi enviada ainda na pandemia, em outubro de 2020. Na primeira fase, podendo ser expandida, a planta industrial terá capacidade para produzir 120 mil luminárias por ano, considerando apenas um turno de trabalho.

O número segundo o estudo apresentado para o município à época, representava, aproximadamente, 3% do consumo nacional de luminárias. Já o faturamento anual estimado estava na casa de R$ 115 milhões por ano.

“Considerando a pujança do setor e a qualidade e competitividade do produto, esta produção poderá ser facilmente duplicada e até triplicada”, revelava o documento, que também trazia soluções chamadas para modelos de “smart cities”, com serviços acessórios à iluminação pública.

Atração de investimentos

Na busca por aquecer a economia do município, gerando emprego e renda para a comunidade, o prefeito de Baturité afirma que tem se empenhado pessoalmente nesse processo de prospecção de novos investidores, participando, segundo ele sem recursos públicos, de feiras e ações nacionais e internacionais, citando como exemplo viagens a São Paulo e missões em países como Portugal, Suécia e Espanha.

Herberlh avalia que a abertura destas duas empresas é “uma verdadeira transformação econômica e abertura do mercado para novos negócios”.

“Baturité está no seu momento de desenvolvimento acelerado visto todos os investimentos que o poder público vem realizando, garantindo a formação de uma ambiência propícia para a geração de emprego e renda com sustentabilidade.”



