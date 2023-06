Ministro de Finanças do Japão afirma que movimento do iene é 'unilateral e rápido'

O ministro de Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, afirmou nesta terça-feira (27) que o movimento do iene ante o dólar é "unilateral e rápido". O dólar estava sendo negociado a cerca de 143,38 ienes nesta terça-feira, com o câmbio japonês mais fraco do que no início do mês, quando a moeda americana era negociada a 140 ienes. O ministro reiterou que o governo está de olho no movimento do mercado de câmbio.

"As taxas de câmbio devem refletir os fundamentos e o progresso de maneira estável", disse Suzuki, em entrevista coletiva. Questionado se o governo japonês estava considerando a intervenção no mercado por meio de compras de ienes, uma estratégia que empregou no ano passado, Suzuki respondeu que o governo "tomaria a resposta apropriada" no caso de movimentação excessiva.

Segundo Suzuki, o iene mais fraco trouxe "vantagens e desvantagens" para a economia japonesa. As empresas locais e as comerciais que dependem de importações sentiram um peso significativo, enquanto os lucros dos exportadores estão em alta. Fonte: Dow Jones Newswires.