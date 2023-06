Lula anuncia Plano Safra da Agricultura Familiar de R$ 75 bilhões a juro menor que 10%

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, antecipou, em transmissão ao vivo nas redes sociais, que o Plano Safra da Agricultura Familiar, a ser lançado oficialmente ainda na manhã de terça-feira, 27, vai financiar R$ 75 bilhões a um juro menor que 10%.

"Vamos emprestar R$ 364 bilhões para os agricultores do agronegócio a 10% de juro. Amanhã vamos lançar o programa da agricultura familiar, me parece de R$ 75 bilhões, a uma taxa de juro menor que essa", declarou o presidente.

Informado nesta terça, o Plano Safra 2023/24, voltado ao grande agronegócio, terá financiamento de R$ 364,22 bilhões. Os juros para custeio e comercialização serão de 8% ao ano para produtores inscritos no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) e de 12% ao ano para os demais. Para investimentos, as taxas de juros variam entre 7% e 12,5% ao ano, de acordo com o governo.

Os detalhes oficiais do Plano Safra da Agricultura Familiar, no entanto, ainda não foram informados pelo governo.

Na live, Lula afirmou que o governo vai criar uma lista de terras improdutivas para direcionar a produtores sem terra antes de ocupações promovidas por movimentos sociais. Seria uma estratégia para aumentar a paz no campo.

O presidente ainda destacou que o rastreamento dos produtos agrícolas virou exigência para exportação, de forma a garantir práticas sustentáveis, e voltou a defender um estoque regulador de alimentos controlado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e pelo Ministério da Agricultura.