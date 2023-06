Confiança da construção cai 0,1 ponto em junho, a 93,9 pontos, diz FGV

O Índice de Confiança da Construção (ICST) caiu 0,1 ponto em junho, a 93,9 pontos, informou nesta terça-feira, 27, a Fundação Getulio Vargas. Em médias móveis trimestrais, o ICST retraiu 0,2 ponto.

"A oscilação negativa da confiança em junho decorre da percepção negativa das empresas em relação à demanda dos próximos meses", afirma a coordenadora de Projetos da Construção do Ibre/FGV, Ana Maria Castelo, em nota. "Entre os fatores limitativos à melhoria dos negócios, a demanda insuficiente voltou a ser o principal problema para os empresários do setor."

A coordenadora pondera, no entanto, que esse não foi um movimento disseminado, tendo em vista que a confiança das empresas de Edificações Residenciais alcançou o melhor resultado desde outubro do ano passado, movimento que Castelo atribui ao programa Minha Casa, Minha Vida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"No cômputo total, as empresas da construção chegam ao fim do primeiro semestre menos confiantes do que estavam em dezembro, deixando um sinal de alerta em relação à continuidade do ciclo recente de crescimento do setor", avalia Castelo.

Nas aberturas do mês, o Índice de Situação Atual (ISA-CST) seguiu em 92,5 pontos - menor leitura desde março de 2022 (92,0 pontos). O indicador da situação atual dos negócios recuou 0,5 ponto, para 91,0 - o menor nível desde maio de 2022 (89,7). Já o indicador de volume de carteira de contratos subiu 0,6 ponto, para 94,2.

O Índice de Expectativas (IE-CST) caiu 0,3 ponto, para 95,3, menor nível desde janeiro deste ano (92,2), com queda de 0,8 ponto do indicador de demanda prevista, a 96,5 pontos. O indicador de tendência dos negócios subiu 0,2 ponto, para 94,1.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) subiu 0,3 ponto porcentual, para 80,2%. O Nuci de Mão de Obra cresceu 0,3 pp, para 81,3%, enquanto o de Máquinas e Equipamentos caiu 0,7 ponto, para 76,1%.