BCE: inflação está muito alta, e juros precisam continuar subindo, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta terça-feira (27) que a inflação da zona do euro está muito alta e assim continuará por muito tempo. Neste contexto, Lagarde reiterou que o BCE precisa elevar seus juros a níveis "suficientemente restritivos" e mantê-los nesse patamar "pelo tempo que for necessário".

Em discurso feito durante evento do BCE em Sintra, Portugal, Lagarde reiterou que a instituição está comprometida a cumprir sua meta de inflação de 2%, "não importa o que vier".

Lagarde também repetiu que o impacto total das taxas de juros que o BCE implementou desde julho do ano passado ainda não foi sentido. Neste período, o BCE elevou seus juros em um total de 400 pontos-base.

"Mas nosso trabalho não acabou. Se não houver mudança concreta na perspectiva, continuaremos a aumentar juros em julho", disse Lagarde, referindo-se à próxima reunião de política monetária do BCE. "Não podemos hesitar, e ainda não podemos declarar vitória."

No último dia 15, o BCE elevou suas principais taxas de juros em 25 pontos-base.