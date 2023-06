S&P reitera melhora da previsão para PIB do Brasil em 2023, mas reduz projeções de 2024 e 2025

A S&P Global Ratings reiterou a previsão de que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil crescerá 1,7% este ano, conforme indica relatório sobre economias emergentes divulgado nesta segunda-feira, 26. A projeção já havia sido informada no comunicado em que a agência alterou a perspectiva do país de estável para positiva.

Na atualização anterior, em março, a expectativa era por uma expansão de 0,8% na atividade econômica do país.

A instituição, por outro lado, reduziu a estimativa de alta do PIB brasileiro em 2024 (de 1,7% a 1,5%) e em 2025 (de 2,0% a 1,8%). Para 2026, o avanço de 1,9% foi mantido como o cenário esperado.

A S&P prevê ainda que a taxa anual de inflação ao consumidor da maior economia da América Latina terminará 2023 em 5,2%, antes de arrefecer para 4,2% em 2024, 3,8% em 2025 e 3,6% em 2026. Quanto à taxa de desemprego, a aposta é por 9,4% este ano e 9,0% nos três seguintes.

A agência avalia que o Banco Central do Brasil será o segundo entre os grandes a cortar juros nos próximos meses, depois do Chile. A S&P vê uma Selic de 12,50% no fim de 2023 e de 9% entre 2024 e 2026.

Já o dólar é previsto para ficar em R$ 5,10 este ano, R$ 5,20 em 2024 e R$ 5,30 em 2025 e 2026.