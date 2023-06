Raul dos Santos Neto assume presidência da Câmara Brasil Portugal no Ceará

O executivo Raul dos Santos Neto assumiu nesta segunda-feira, 26, a presidência da Câmara Brasil Portugal no Ceará. Mandato da nova gestão segue até 2025.

A solenidade de posse foi realizada no Estoril e contou com a presença do vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista.

Em seu discurso, Raul destacou que a Câmara Brasil Portugal no Ceará chega a 22 anos de forma muito organizada e com processos definidos e corpo de associados presentes. No Brasil, existem 18 Câmaras, que estão ligadas à Federação das Câmaras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O diferencial do Ceará é que o presidente da Federação mora no estado, o que confere maior ligação entre as instituições. "A Câmara cearense está entre as três que mais têm atividades e se destacam no cenário nacional, ao lado da de São paulo e Rio de Janeiro", afirmou.

Ele diz que o foco é apoiar os médios e pequenos empresários, trazendo network qualificado, acesso e conhecimento, para melhor relacionamento de negócios do Ceará para Portugal. "Servindo como referência para esses empresários no processo de internacionalização desses negócios. Além disso, a Câmara ainda a divulgação da cultura portuguesa no estado."

Mais notícias de Economia