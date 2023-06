Pacheco a Fernández: Temos o desafio de baixar os juros, tenho convicção de que vai acontecer

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta segunda-feira, 26, que a taxa de juros é um desafio no Brasil. Ele deu a declaração em reunião com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, que faz uma visita de Estado.

Pacheco mencionou indicadores da economia do Brasil que têm melhorado. "Temos um desafio imediato de queda da taxa básica de juros, tenho muita convicção de que vai acontecer", declarou o presidente do Senado.

Essa não é a primeira vez que Pacheco fala em baixar a taxa de juros. O tema tem mobilizado senadores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como mostrou o Broadcast Político na sexta-feira, dia 23, aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentam criar uma onda contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para inviabilizá-lo no cargo. Apesar de demonstrar descontentamento com o patamar dos juros, Pacheco até o momento não deu sinais de ser parte desse movimento.