Haddad: Marinho apresentou série de questões sobre FGTS que nós vamos estudar

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, apresentou nesta segunda-feira, 26, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma "série de questões" relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). De acordo com Haddad, que não quis entrar em detalhes do que foi levado pelo colega durante reunião no Palácio do Planalto, agora a Fazenda irá "estudar" os assuntos. "Ele me apresentou uma série de questões que nós vamos estudar", se limitou a dizer Haddad ao voltar do Planalto para a sede da Fazenda.

Em maio, Marinho voltou a defender o fim do saque-aniversário do FGTS. Na avaliação do ministro do Trabalho, o instrumento leva a um enfraquecimento do FGTS como fundo de garantia e de investimento em habitação, saneamento e infraestrutura, além de penalizar os trabalhadores, por não poderem sacar o saldo do FGTS em caso de demissão sem justa causa.

Sobre as agendas no Planalto, Haddad disse ainda ter se encontrado com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, para fechar os detalhes do Plano Safra, que será anunciado ao longo desta semana.