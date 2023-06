Haddad em expectativa sobre CMN: Boa, sempre boa

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se limitou a dizer nesta segunda-feira, 26, que a expectativa é "boa" sobre a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) programada para esta quinta-feira, 29. "Boa, sempre boa", disse Haddad ao ser questionado sobre a agenda ao chegar à sede da pasta após reuniões no Palácio do Planalto.

A reunião do CMN nesta semana é aguardada com expectativa sobre qual será a decisão do conselho sobre as metas de inflação. Como já mostrou o Broadcast, o Ministério da Fazenda acredita que poderá aprovar a mudança do regime de metas de inflação de ano-calendário para um sistema contínuo.