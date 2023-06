É necessário elevar juros ao menos mais 1 vez, diz integrante do Conselho do BCE

Integrante do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), Gediminas Simkus afirmou que pelo menos mais uma alta de juros é necessária, para que a inflação retorne à meta de 2% na zona do euro. Durante entrevista à emissora CNBC, ele disse estar "muito claro", na sua avaliação, "que precisamos de mais uma alta, e acredito que ela ocorrerá em julho".

Gediminas Simkus disse que o núcleo da inflação pode não ter atingido o pico, mas está bem perto disso. De qualquer modo, ele se mostra "persistente", o que dificulta a busca pela meta.

O dirigente mencionou as expectativas do mercado para a inflação, e avaliou que, nesse contexto, "não ficaria surpreso" se fosse o caso de discutir uma alta nos juros também em setembro.

Ao mesmo tempo, ele considerou que a perspectiva para a região é "positiva".