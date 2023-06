Alta de IDP em maio de 2023 deve-se a operações intercompanhia, avalia BC

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, destacou nesta segunda-feira, 26, que o aumento do Investimento Direto no País (IDP) em maio se deve principalmente à inversão dos fluxos de operações intercompanhia.

Os ingressos de IDP somaram US$ 5,380 bilhões em maio, ante US$ 3,969 bilhões no mesmo mês do ano passado. Em maio do ano passado, as operações intercompanhia foram negativas em US$ 1,791 bilhão. Já em maio deste ano, essa rubrica ficou positiva em US$ 438 milhões.

No ano até maio, o fluxo de IDP ficou em US$ 29,693 bilhões. Em 12 meses, o saldo de investimento estrangeiro ficou em US$ 83,369 bilhões, o que representa 4,21% do Produto Interno Bruto (PIB).

A estimativa do BC para este ano é de IDP de US$ 75 bilhões. A projeção pode ser atualizada no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) deste mês.